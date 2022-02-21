Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о двоих погибших от обстрелов со стороны ВСУ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о двух погибших в результате обстрелов с украинской стороны мирных жителях ЛНР за прошедшие сутки.

"Погибло два мирных жителя, а также полностью разрушен жилой дом", - говорится в сводке представительства ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки.

Ранее трое мирных жителей ЛНР получили ранения в результате обстрелов украинской стороны. По словам представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, обстрелам с украинской стороны подверглись 24 населенных пункта ЛНР.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила накануне о резком обострении ситуации на линии фронта в Донбассе. Вооруженные силы Украины провели подготовку к наступлению по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ЛНР.