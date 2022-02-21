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В ЛНР сообщили о росте числа обстрелов территории республики в 8 раз с 17 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Количество ежедневных обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинской армии возросло в восемь раз с 17 февраля, сообщает в понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении уточняется, что с 17 февраля представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 183 обстрела территории самопровозглашенной республики со стороны украинской армии, из которых 102 с применением тяжелого вооружения.

"Всего по территории ЛНР выпущено 1773 боеприпаса (268 снарядов, 915 мин, 584 гранаты, 6 противотанковых управляемых ракет)", - говорится в сообщении.

ЛНР Украина

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