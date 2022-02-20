В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными 21 населенного пункта с начала суток

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более 500 мин и снарядов различного калибра выпустили по ДНР с начала суток, под обстрелом оказался 21 населенный пункт, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С начала суток по территории ДНР выпущено 551 снарядов и мин калибром 82-122 мм и 271 граната различного типа, под обстрелом оказался 21 населенный пункт", - следует из данных, опубликованных в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.