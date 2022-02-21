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Великобритания отменит обязательную самоизоляцию COVID-положительных граждан

Великобритания отменит обязательную самоизоляцию COVID-положительных граждан
Лондонцы на фоне собора Святого Павла
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявит о том, как Соединенное королевство будет "жить с COVID", сообщает Даунинг-стрит.

Премьер-министр встретится с кабинетом министров в понедельник утром, чтобы согласовать план борьбы с вирусом. Затем, во второй половине дня, ожидается, что он проинформирует о планах парламент, а вечером проведет пресс-конференцию, на которой расскажет подробности общественности.

Отмечается, что среди прочих ограничений планируется отменить обязательную самоизоляцию для COVID-положительных и лиц, имевших контакты с заболевшими. Согласно сообщению, правительство планирует осуществить "основанный на вакцинах" подход и заявило, что жизнь с вирусом будет зависеть от "устойчивого иммунитета населения, обеспечиваемого вакцинами".

Отмечается, что правительственная группа советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE) считает, что существует "значительная неопределенность относительно пути, по которому пандемия теперь пойдет в Великобритании".

"Сегодня будет момент гордости после одного из самых трудных периодов в истории нашей страны, когда мы начинаем учиться жить с COVID. (...)Пандемия еще не закончилась, но благодаря невероятному внедрению вакцины мы теперь на шаг ближе к возвращению к нормальной жизни и, наконец, возвращаем людям их свободы, продолжая защищать себя и других", - цитирует канцелярия премьер-министра.

Великобритания с 11 февраля отменила карантин для туристов. Им необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.

Великобритания COVID-19 Коронавирус Борис Джонсон

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