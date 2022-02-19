Байден продлил действие режима ЧС, введенного из-за пандемии COVID-19

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден уведомил Конгресс, что принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного в связи с пандемией коронавируса.

"Сохраняется необходимость продолжения действия режима чрезвычайной ситуации в стране. Пандемия COVID-19 по-прежнему представляет значительный риск для здоровья и безопасности населения страны", - говорится опубликованном Белым домом письме президента спикеру Палаты представителей и председателю Сената.

Байден отметил, что "более 900 тыс. человек в стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать бороться с COVID-19, реагировать на него, используя все возможности, в том числе возможности федерального правительства".

Чрезвычайная ситуация в США, объявленная в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19, продолжит действовать после 1 марта 2022 года. Режим мог быть автоматически отменен, если бы в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не направил Конгрессу уведомление о продлении.

С начала пандемии, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 78,3 млн случаев заболевания, от его последствий скончались 933 749 человек.