Начальник Генштаба ВС Белоруссии назвал условие для вывода российских войск из страны

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские воинские подразделения, которые прибыли в Белоруссию на учения, вернутся в пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, заявил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе. Его цитирует "БелТА".

Он напомнил, что президенты двух стран решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства

"в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе".

"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело, - подчеркнул генерал. - "В немалой степени это будет зависеть также и от наших западных коллег".

"Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации, - сообщил Гулевич. - Поэтому Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации".

Масштабные совместные учения "Союзная решимость - 2022" начались в Белоруссии 10 февраля. Они должны были продлиться до 20 февраля. При этом в Москве и Минске заявляли, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

20 февраля глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко решили учения продолжить из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе. В ходе визита в Москву Лукашенко назвал эти совместные учения реакцией на действия Запада.