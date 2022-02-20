Белорусские ракетчики вернулись в пункты дислокации с учения "Союзная решимость"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Участвовавшие в совместном оперативном учении вооруженных сил Белоруссии и России военнослужащие 465-й ракетной бригады вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

"Техника и личный состав в установленные сроки преодолели путь более чем в 300 километров", - говорится в сообщении.

465-я ракетная бригада дислоцируется в населенном пункте Цель Осиповичского района Могилевской области.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость - 2022". Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа, должны были продлиться до 20 февраля. В Москве и Минске заявляли, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Однако ранее в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что президентами Белоруссии и России принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. В Москве не раз заявляли, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.