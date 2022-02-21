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Более 21 тыс. человек в ДНР остались без воды из-за обстрелов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Из-за обстрелов без питьевой воды в ДНР остались более 21 тысячи человек, сообщает МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами ... без воды остались более 21-ой тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов. Это котельные, больницы, детские сады и школы", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой МЧС ДНР.

Сообщается, что спасатели организовали подвоз воды автоцистернами.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Обострение ситуации в Донбассе

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ДНР

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