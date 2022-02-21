В Донецке заявили, что ДНР и ЛНР нуждаются в военной помощи со стороны РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Непризнанные республики Донбасса нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны РФ, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В первую очередь все-таки моральная (помощь), финансовая, тоже я бы не отказался, военная - тоже необходима, по разным направлениям",- сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, в какой помощи от РФ нуждаются республики.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.