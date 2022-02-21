Евро поднялся выше 89 руб. впервые с 27 января

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Евро и доллар уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 27 января, доллар торгуется по направлению к 79 рублям.

Курс евро составил 89,025 руб. в 15:12, что на 1,475 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар стоил 78,48 руб., подорожав на 1,18 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,31 рубля - до 83,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро днем в понедельник на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности и новых обстрелах территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В Кремле назвали ситуацию в Донбассе напряженной, без признаков стабилизации, а также воздержались от ответа на вопрос о возможности поддержки Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае обращения руководства этих республик.

Во вторник официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что непризнанные республики Донбасса нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны РФ.