Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Евро поднялся выше 89 руб. впервые с 27 января

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Евро и доллар уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 27 января, доллар торгуется по направлению к 79 рублям.

Курс евро составил 89,025 руб. в 15:12, что на 1,475 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар стоил 78,48 руб., подорожав на 1,18 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,31 рубля - до 83,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро днем в понедельник на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности и новых обстрелах территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В Кремле назвали ситуацию в Донбассе напряженной, без признаков стабилизации, а также воздержались от ответа на вопрос о возможности поддержки Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае обращения руководства этих республик.

Во вторник официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что непризнанные республики Донбасса нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны РФ.

курсы валют рубль доллар евро

Новости по теме

Новости

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

Индекс МосБиржи упал к уровню конца января на новостях из Донбасса

Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Авиакомпании Lufthansa и Swiss Air приостановили полеты в Киев

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });