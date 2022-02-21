Джонсон назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник назвал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик "печальным признаком" и нарушением суверенитета Украины, сообщает The Guardian.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что решение Путина признать две сепаратистские украинские республики является явным нарушением международного права", - пишет газета.

"Это грубое нарушение суверенитета и целостности Украины", - приводит издание слова британского премьера.

Он добавил, что такие шаги РФ показывают, что "все движется в неправильном направлении".

Джонсон также заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я поговорю с украинским президентом Зеленским и предложу ему поддержку Великобритании", - приводят западные СМИ его слова.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс со своей стороны заявила, что признание независимости этих регионов "демонстрирует решение России выбрать путь конфронтации вместо диалога".

"Этот шаг представляет дальнейшую атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила Трасс в своем заявлении.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.