Великобритания рассмотрит вопрос о наращивании военной помощи Украине

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонной беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским обещал рассмотреть возможности увеличения военной помощи Украине, сообщил офис премьера.

Джонсон заявил о "серьезной озабоченности" событиями в регионе, и сказал Зеленскому, что, по его мнению, "вторжение является реальной возможностью в ближайшие часы и дни".

В сообщении отмечается, что стороны согласны с тем, что "Запад должен поддержать Украину в случае вторжения, но должен продолжать добиваться дипломатического решения до последней возможной секунды".

Премьер осудил признание ДНР и ЛНР, заявив, что "этот шаг сделал Минские соглашения и процесс неосуществимыми". Он добавил, что Великобритания "уже взаимодействует с партнерами по этому вопросу", и Лондон поднимет его в СБ ООН и ОБСЕ.

Он сообщил Зеленскому, что Великобритания "уже разработала санкции против тех, кто причастен к нарушению территориальной целостности Украины, и что эти меры вступят в силу завтра (во вторник - ИФ)".

Офис главы правительства сообщил также, что Джонсон запланировал на утро вторника заседания чрезвычайного комитета "Кобра" по ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.