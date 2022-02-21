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Байден скоро введет санкции против торговли и инвестиций в ДНР и ЛНР

Они не входят в пакет меры, которые США подготовили на случай нападения РФ на Украину

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в скором времени введет санкции, нацеленные против торговли и инвестиций в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

"Президент Байден в скором времени подпишет указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими гражданами так называемых ДНР и ЛНР", - говорится в нем.

Белый дом подчеркнул, что санкции, которые будут введены против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай нападения РФ на Украину.

"Эти меры не связаны и станут дополнением к быстрым и жестким экономическим мерам, которые готовятся в координации с союзниками и партнерами на случай, если Россия вторгнется на Украину", - отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится, что США ожидали от России "подобного шага" - признания ЛНР и ДНР.

"Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, о следующих шагах, обсуждаем и продолжающуюся эскалацию со стороны России вдоль границы с Украиной", - подчеркивается в заявлении.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.

США Украина Донбасс ЛНР ДНР Джо Байден

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