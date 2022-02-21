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Зеленский провел консультации с Байденом, Шольцем и Макроном

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в связи с решением России признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса провел консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он написал об этом в твиттере.

"Обсудил события последних часов с Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Джонсоном", - написал президент позднее.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский созвал после заседания российского Совбеза, участники которого предложили Владимиру Путину принять "давно назревшее" решение и признать независимость ДНР и ЛНР.

Позднее Путин выступил с обращением, в котором сказал все, что думает об Украине, США и НАТО, а после этого подписал указы о признании республик Донбасса. С их руководством он подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи.

Владимир Зеленский Украина Владимир Путин Донбасс Германия США Франция ДНР ЛНР

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