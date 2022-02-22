Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за действий РФ в Донбассе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Киев требует созвать заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с действиями России в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации", - написал Кулеба в твиттере в ночь на вторник.

Он отметил, что соответствующее обращение уже передано в Совбез.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон также призвал созвать СБ ООН в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.