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Глава ДНР не исключил обращения к РФ за военной помощью

Глава ДНР не исключил обращения к РФ за военной помощью
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что ДРН может обратиться к РФ за военной помощью, но в целом рассчитывает на свои силы.

"Мы придерживаемся той позиции, что в первую очередь рассчитываем на себя, на свои силы, именно поэтому у нас активно проходит мобилизационная кампания. Дальше мы будем смотреть по ситуации - конечно, не исключаем, что в один из моментов мы вынуждены будем обратиться за помощью к Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

Он уточнил при этом, что это может произойти в соответствии с новыми условиями, сложившимися после признания ДНР и ЛНР со стороны России. "Теперь уже на понятных условиях, условиях, прописанных в договоре о сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и ДНР и ЛНР", - сказал Пушилин.

На вопрос, в каких все-таки границах признала Россия ДНР и ЛНР, Пушилин ответил: "Это вопрос, который не требует каких-то поспешных разъяснений, потому что в первую очередь надо опираться на то, что прописано в Конституциях ДНР и ЛНР, а там прописаны административные границы с учетом того, где проходили референдумы в 2014 году".

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Пушилин уточнил при этом: "Надо осознавать тот факт, это не все наши территории, которые нами контролируются. Этот вопрос не простой и будет урегулирован позже. Каким образом и что может повлиять на те или иные решения, покажет время и, конечно, позиция украинской стороны".

На уточняющий вопрос, собирается ли ДНР отвоевывать ныне неконтролируемые территории, ее глава ответил: "Я бы не забегал сильно вперед и действовал бы поэтапно".

Глава ДНР также заявил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР в Донецке не видят шагов Киева к прекращению попыток захватить регион силой.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее во вторник Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками.

Накануне Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, соответствующие указы были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.

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