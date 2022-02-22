В ЛНР сообщили о 39 украинских обстрелах с начала суток

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины 39 раз с начала суток обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщил во вторник представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"С начала текущих суток украинские боевики уже 39 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 20 населенных пунктов", - сказал Филипоненко журналистам.

Представитель Народной милиции уточнил, что при обстрелах Вооружённые силы Украины применяли артиллерию калибра 122-мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего, по словам Филипоненко, по территории республики выпущено более 250 боеприпасов с украинской стороны.

Он также напомнил, что в результате обстрелов во вторник погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. В республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.