Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 146+1 432 167

В ЛНР сообщили о 39 украинских обстрелах с начала суток

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины 39 раз с начала суток обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщил во вторник представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"С начала текущих суток украинские боевики уже 39 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 20 населенных пунктов", - сказал Филипоненко журналистам.

Представитель Народной милиции уточнил, что при обстрелах Вооружённые силы Украины применяли артиллерию калибра 122-мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего, по словам Филипоненко, по территории республики выпущено более 250 боеприпасов с украинской стороны.

Он также напомнил, что в результате обстрелов во вторник погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. В республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

Обострение ситуации в Донбассе. Хроника

15
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с РоссиейВ Донецке заявили об обстреле пяти населенных пунктов ДНР с начала суток 22 февраля. На фото: мужчина в разрушенном в результате обстрела доме в Донецке.У банкоматов Центрального республиканского банка в Донецке образовались очереди. Банк временно ограничил выдачу наличных, суточный лимит по одной карте составляет 10 тысяч рублей.В Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, чтобы отпраздновать признание независимости ДНР и ЛНР РоссиейВечером 21 февраля президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики21 февраля. В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за сутки.21 февраля. Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.20 февраля. Беженцев принимает Ростовская область, часть из них переправляют в другие регионы, включая Воронежскую область.19 февраля. В ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет19 февраля. В Донецке для эвакуации людей привлекли муниципальный транспорт. Для эвакуации граждан со станции города Иловайска отправляются пассажирские составы.19 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.18 февраля. Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасностиВ ночь 19 февраля в черте Луганска был взорван газопровод. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска. Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.18 февраля. ДНР и ЛНР сообщают об интенсивных обстрелах со стороны украинских военных. На фото: поврежденный в результате взрыва автомобиль в центре Донецка.18 февраля. Жителей Донецка и ближайших к нему городов призывают не выходить из домов.
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
ЛНР Украина

Новости по теме

Новости

В Совет Федерации поступило обращение президента об использовании ВС РФ за рубежом

Рада зарегистрировала предложения о разрыве дипотношений с РФ и введении военного положения в ЛДНР

В МИД РФ отложили решение вопроса о границах ЛДНР на будущее

В МИД РФ отложили решение вопроса о границах ЛДНР на будущее

Глава ЛНР оценил восстановление республики в 1,5 трлн рублей

Глава ЛНР оценил восстановление республики в 1,5 трлн рублей

Представитель ЕС призвал РФ отказаться от решения о признании ЛНР и ДНР

США одобрили решение ФРГ о приостановке сертификации "Северного потока 2"

Венгрия не поддержала введение новых санкций ЕС против РФ

Венгрия не поддержала введение новых санкций ЕС против РФ

Верховная рада призвала другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР

Глава ДНР не исключил обращения к РФ за военной помощью

Глава ДНР не исключил обращения к РФ за военной помощью

В ДНР сообщили об обстреле Донецка из "Градов"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });