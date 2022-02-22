Боррель поблагодарил Германию за приостановку сертификации "Северного потока 2"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пакет санкций ЕС в отношении РФ за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) был дополнен решением Германии приостановить процедуру сертификации "Северного потока 2", что заслуживает одобрения, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Спасибо, что она сделала так, что наш направленный сегодня (России) единый сигнал тем более громкий, потому что Германия объявила, что она прекратила сертификацию (...) газопровода "Северный поток 2", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам во вторник на пресс-конференции в Париже после заседания чрезвычайного неформального Совета ЕС на уровне глав МИД.

Боррель напомнил, что речь идет о выполнении требований, обращенных к Германии рядом стран, в том числе США. "Сегодня это решение принято с заморозкой сертификации "Северного потока 2", - отметил глава дипломатии ЕС.

Неформальный Совет ЕС по иностранным делам согласовал во вторник первый пакет санкций против России из-за признания Москвой ДНР и ЛНР.

"Мы будем смотреть за поведением России и будем готовы повысить уровень санкций", - заявил Боррель на пресс-конференции.

Он добавил, что согласованный пакет санкций будет сопровождаться дипломатическими усилиями Брюсселя.

"Дипломатические усилия продолжатся с целью избежать извержения войны, извержения конфликта в самом центре Европы", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Боррель выразил согласие с оценкой ООН, что риск крупного конфликта в Европе реален, и считает, что задача ЕС предупредить его любой ценой.

Поэтому, по его словам, инициативы Евросоюза будут продолжены, в том числе в сотрудничестве с ООН, ОБСЕ, "чтобы Российская Федерация покинула украинскую территорию".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поприветствовала принятие решения в отношении пакета санкций против России.

"Сегодня страны-члены ЕС дали свое политическое согласие на новый пакет санкций против России. Я приветствую это. Решение России признать Донецкую и Луганскую области Украины является незаконным и совершенно неприемлемым. То же самое относится и к решению об отправке войск в эти регионы. Мы не можем принять это", - заявила она.

Президент ЕК добавила, что это решение нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Россия не соблюдает свои международные обязательства и нарушает основные принципы международного права. Россия сфабриковала этот кризис и несет ответственность за нынешнюю эскалацию. Мы сейчас быстро доработаем пакет санкций и будем тесно координировать свои действия с нашими партнерами, как мы это делали до сих пор", - сказала фон дер Ляйен.

Говоря о санкциях, она отметила, что "этот солидный пакет содержит ряд калиброванных мер".

"Санкции направлены непосредственно на отдельных лиц и компании, которые к этому причастны. Они нацелены на банки, которые финансируют российский военный аппарат и способствуют дестабилизации Украины. Мы также запрещаем торговлю между двумя отколовшимися регионами и ЕС, как мы это сделали после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. И, наконец, мы ограничиваем возможности российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС", - детализировала президент ЕК.

Она также коснулась вопроса "Северного потока 2".

"Я думаю, что правительство Германии абсолютно право. "Северный поток - 2" следует оценивать с точки зрения безопасности энергоснабжения всей Европы. Потому что этот кризис показывает, что Европа все еще слишком зависит от российского газа. Мы должны диверсифицировать наших поставщиков и вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии. Это стратегическая инвестиция в нашу энергетическую независимость. Наши сегодняшние действия являются ответом на агрессивное поведение России. Если Россия продолжит эскалацию созданного ею кризиса, мы готовы предпринять дальнейшие ответные действия. ЕС сплочен и действует быстро", - заверила фон дер Ляйен.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.