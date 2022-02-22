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Генсек НАТО поддержал санкции против РФ и приостановку сертификации "СП 2"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует санкции, вводимые в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и призвал Москву решать проблемы при помощи дипломатии.

"Приветствуем санкции, вводимые многими странами НАТО. Приветствуем и заявление ФРГ, что она не может сертифицировать "Северный поток 2", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы самым решительным образом призываем Россию выбрать дипломатию", - добавил Столтенберг.

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР подрывает украинскую территориальную целостность, отмети он. Генсек НАТО также подчеркнул, что этот шаг несет "серьезные последствия для европейской безопасности".

"Это серьезная эскалация со стороны России и вопиющее нарушение международного права", - сказал Столтенберг.

Украина Россия ДНР ЛНР НАТО

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