США одобрили решение ФРГ о приостановке сертификации "Северного потока 2"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - США приветствуют решение властей ФРГ приостановить сертификацию газопровода "Северный поток 2" на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США дал ясно понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией и добиваться, чтобы реализация "Северного потока 2" не продвигалась вперед", - написала Псаки в твиттере.

"Мы проводили тесные консультации с Германией всю ночь, мы приветствуем их заявления", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США примут решение о "своих собственных мерах" позже во вторник.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2".

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор - ИФ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал канцлер ФРГ.