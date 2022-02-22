Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 907 728+1 397 749

США одобрили решение ФРГ о приостановке сертификации "Северного потока 2"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - США приветствуют решение властей ФРГ приостановить сертификацию газопровода "Северный поток 2" на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США дал ясно понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией и добиваться, чтобы реализация "Северного потока 2" не продвигалась вперед", - написала Псаки в твиттере.

"Мы проводили тесные консультации с Германией всю ночь, мы приветствуем их заявления", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США примут решение о "своих собственных мерах" позже во вторник.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2".

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор - ИФ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал канцлер ФРГ.

США Северный поток 2 Джен Псаки

Новости по теме

Новости

Глава ЛНР оценил восстановление республики в 1,5 трлн рублей

Глава ЛНР оценил восстановление республики в 1,5 трлн рублей

Представитель ЕС призвал РФ отказаться от решения о признании ЛНР и ДНР

Венгрия не поддержала введение новых санкций ЕС против РФ

Венгрия не поддержала введение новых санкций ЕС против РФ

Верховная рада призвала другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР

Глава ДНР не исключил обращения к РФ за военной помощью

Глава ДНР не исключил обращения к РФ за военной помощью

В ДНР сообщили об обстреле Донецка из "Градов"

Великобритания ввела санкции против российских банков, Тимченко и Ротенбергов

Великобритания ввела санкции против российских банков, Тимченко и Ротенбергов

В центре Донецка слышны взрывы

Bloomberg сообщил о вызове российского посла в британский МИД

Brent торгуется у $97,76 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });