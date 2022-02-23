Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 146+1 432 167

В ЛНР зафиксировали 114 нарушений режима прекращения огня украинскими военными за сутки

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 114 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки 22 февраля 2022 года со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе, с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении СЦКК.

По данным центра, на различных направлениях по населенным пунктам региона было выпущено несколько сотен снарядов и мин, в том числе калибров 82, 120 и 122 мм.

Отмечается, что при обстрелах использовались гранатометы РПГ-7, СПГ-9, АГС-17.

В результате обстрелов в Березовском погибли два мирных жителя, в населенном пункте Желобок погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Кроме того, в селе Веселая Гора было повреждено семь жилых домостроений, в Золотом-5 разрушен один дом.

"Более детальная информация о пострадавших и повреждениях в результате НРПО уточняется", - заключили в СЦКК.

ЛНР Украина

Новости по теме

Новости

От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение

От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение

Блинкен отменил встречу с Лавровым

США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций РФ, выпущенных после 1 марта

Bloomberg сообщил, что США готовы вводить санкции против Сбербанка и ВТБ

США ввели санкции против организаций, принадлежащих госкорпорации ВЭБ

Минфин США ввел санкции против генерального директора VK Group Владимира Кириенко

Минфин США ввел санкции против генерального директора VK Group Владимира Кириенко

Зеленский издал указ о призыве резервистов

Байден заявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против РФ за ДНР и ЛНР

Байден заявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против РФ за ДНР и ЛНР

Главы МИД стран G7 договорились подготовить санкции против РФ

РФ установила дипотношения с ДНР и ЛНР

РФ установила дипотношения с ДНР и ЛНР
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });