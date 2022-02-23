В ЛНР зафиксировали 114 нарушений режима прекращения огня украинскими военными за сутки

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 114 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки 22 февраля 2022 года со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе, с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении СЦКК.

По данным центра, на различных направлениях по населенным пунктам региона было выпущено несколько сотен снарядов и мин, в том числе калибров 82, 120 и 122 мм.

Отмечается, что при обстрелах использовались гранатометы РПГ-7, СПГ-9, АГС-17.

В результате обстрелов в Березовском погибли два мирных жителя, в населенном пункте Желобок погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Кроме того, в селе Веселая Гора было повреждено семь жилых домостроений, в Золотом-5 разрушен один дом.

"Более детальная информация о пострадавших и повреждениях в результате НРПО уточняется", - заключили в СЦКК.