В ДНР за сутки зафиксировано 65 обстрелов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - 65 обстрелов ДНР зафиксированы за прошлые сутки, сообщил журналистам в среду представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, "из них 46 раз с применением реактивных систем залпового огня, 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов и танков, выпустив 512 снарядов и мин".

Он добавил, что в результате боевых действий за прошлые сутки трое мирных жителей погибли, четверо военнослужащих ДНР получили ранения.