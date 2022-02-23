Жилой дом сгорел в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских военных

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжает фиксировать обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает об уничтожении жилого дома в результате огня со стороны ВСУ.

"Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано (ещё) 15 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В нем уточняется, что с 16:00 по 18:15 (совпадает с Москвой - ИФ) в среду украинские военные обстреляли десять населённых пунктов ЛНР. При обстрелах Вооруженные силы Украины применяли артиллерию калибра 122 мм, миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатометы АГС и СПГ.

"В результате обстрела посёлка Паньковка сгорело жилое домостроение", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Народной милиции ЛНР сообщили, что два жилых дома получили повреждения в результате артобстрела со стороны ВСУ посёлка Ломоватка в Луганской народной республике. В нем отмечается, что во время обстрела во дворе одного из домов находился местный житель, который "чудом остался жив".