Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Жилой дом сгорел в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских военных

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжает фиксировать обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает об уничтожении жилого дома в результате огня со стороны ВСУ.

"Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано (ещё) 15 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В нем уточняется, что с 16:00 по 18:15 (совпадает с Москвой - ИФ) в среду украинские военные обстреляли десять населённых пунктов ЛНР. При обстрелах Вооруженные силы Украины применяли артиллерию калибра 122 мм, миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатометы АГС и СПГ.

"В результате обстрела посёлка Паньковка сгорело жилое домостроение", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Народной милиции ЛНР сообщили, что два жилых дома получили повреждения в результате артобстрела со стороны ВСУ посёлка Ломоватка в Луганской народной республике. В нем отмечается, что во время обстрела во дворе одного из домов находился местный житель, который "чудом остался жив".

Обострение ситуации в Донбассе. Хроника

15
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с РоссиейВ Донецке заявили об обстреле пяти населенных пунктов ДНР с начала суток 22 февраля. На фото: мужчина в разрушенном в результате обстрела доме в Донецке.У банкоматов Центрального республиканского банка в Донецке образовались очереди. Банк временно ограничил выдачу наличных, суточный лимит по одной карте составляет 10 тысяч рублей.В Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, чтобы отпраздновать признание независимости ДНР и ЛНР РоссиейВечером 21 февраля президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики21 февраля. В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за сутки.21 февраля. Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.20 февраля. Беженцев принимает Ростовская область, часть из них переправляют в другие регионы, включая Воронежскую область.19 февраля. В ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет19 февраля. В Донецке для эвакуации людей привлекли муниципальный транспорт. Для эвакуации граждан со станции города Иловайска отправляются пассажирские составы.19 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.18 февраля. Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасностиВ ночь 19 февраля в черте Луганска был взорван газопровод. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска. Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.18 февраля. ДНР и ЛНР сообщают об интенсивных обстрелах со стороны украинских военных. На фото: поврежденный в результате взрыва автомобиль в центре Донецка.18 февраля. Жителей Донецка и ближайших к нему городов призывают не выходить из домов.
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
ЛНР СЦКК Украина

Новости по теме

Новости

Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел в пригороде Донецка

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам

Глава Минцифры Украины заявил о новой DDOS-атаке на свою страну

Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

WSJ узнала о планах ЕС ввести санкции в отношении Шойгу, Вайно, Захаровой, Шувалова

Над посольством РФ в Киеве спустили флаг

Джонсон пообещал Украине очередной пакет военной помощи

Джонсон пообещал Украине очередной пакет военной помощи

Глава ДНР заявил, что российских войск в республике нет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });