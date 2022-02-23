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СЦКК сообщил об обстреле украинскими военными 11 населенных пунктов ЛНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня вновь сообщает о 15 обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины в течение почти полутора часов в среду.

Уточняется, что с 13:40 по 15:15 украинские военные обстреляли одиннадцать населенных пунктов ЛНР. При обстрелах ВСУ применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы РПГ и СПГ.

Как сказали в представительстве, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Донбасс ЛНР СЦКК

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