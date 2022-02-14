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Эстония заявила о намерении помогать Украине даже в случае войны

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония продолжит оказывать помощь Украине даже в случае начала войны с РФ.

"Эстонское государство поддерживает Украину и украинский народ и продолжит оказывать помощь, даже если российская агрессия в Украине перерастет в войну. Поддерживая Украину, мы постоянно консультируемся с нашими союзниками", - заявила она, комментируя состоявшееся в понедельник срочное заседание кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация с безопасностью.

Она сказала, что, "хотя прямой военной угрозы для Эстонии нет, необходимо учитывать побочные эффекты войны для кибер- и внутренней безопасности, энергетики и экономики, а также возможное появление военных беженцев".

Отметив, что "Эстония повысила свою готовность к смягчению побочных эффектов войны в соответствии с нашим планом действий", премьер призвала "каждого человека, компанию и учреждение подумать о том, что делать, если кризис в Украине перерастет в военное нападение, которая может затронуть всех нас".

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что посольство Эстонии в Киеве продолжит работу и будет оказывать поддержку жителям Эстонии, покидающим Украину. Но при этом она подчеркнула, что "если ситуация станет более сложной, важно, чтобы эстонцы четко рассмотрели свои планы поездок на Украину и изыскали способы покинуть страну".

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет не исключает, что в ближайшее время напряженность вокруг Украины еще больше возрастет. Эстония продолжит решительно поддерживать Украину и не будет выводить своих военнослужащих, обучающих украинских солдат, сказал он.

"Эстония вместе с союзниками внимательно следит за развитием событий, и поддержка союзниками нашего региона гарантирована", - отметил Лаанет.

Он сообщил, что Великобритания подтвердила на прошлой неделе готовность направить в Эстонию дополнительные войска.

Эстония Украина РФ

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