В санкционный список ЕС попал ряд вице-премьеров, министров РФ, военачальников и журналистов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В санкционный список Евросоюза включены высокопоставленные официальные лица РФ, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Кроме того, под ограничительные меры ЕС попали вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Также санкции вводятся против руководителя банка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова, журналистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

Санкции также вводятся против военачальников РФ, в частности, против главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, заместителя главнокомандующего ВМФ России вице-адмирала Владимира Касатонова, командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, главкома Воздушно-космических сил РФ Сергея Суровикина, командующего ВВС РФ Сергея Дронова.

В список включены супруга и мать бизнесмена Евгения Пригожина - Виолетта и Любовь Пригожины, а также журналист Константин Кнырик.

Их фамилии значатся в санкционном списке, опубликованном в четверг.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. В связи с этим США, Великобритания и Евросоюз приняли решение ввести экономические санкции в отношении Москвы.

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков - Промсвязьбанка, АБ "Россия", а также трех крымских банков - Генбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка развития и реконструкции.

Президент США Джо Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России, среди которых - ряд экономических ограничительных мер. В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК. Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований.

"Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и не европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).

Санкции, по его словам, предусматривают также меры против российских элит, заявил Байден.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.