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Глава МИД Великобритании заявила о планах запретить продажу гособлигаций РФ в Лондоне

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания работает над тем, чтобы ограничить возможность России продавать суверенные долговые обязательства в Лондоне, заявила в среду глава МИД Британии Лиз Трасс.

"Мы очень четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Мы собираемся лишить российское руководство возможности размещать суверенные долговые обязательства в Великобритании", - сказала Трасс, слова которой приводят британские СМИ.

"Будут еще более жесткие санкции против элит, важнейших организаций в России, ограничение доступа России к финансовым рынкам, если будет полномасштабное вторжение на Украину", - предупредила она.

При этом, пишут британские СМИ, Великобритании для выполнения этого обещания потребуется изменить законодательство.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против пяти российских банков на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Меры, в частности, коснулись Промсвязьбанка, АБ "Россия", а также трех крымских банков - Генбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка развития и реконструкции.

Великобритания Лиз Трасс

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