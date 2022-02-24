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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

МИД КНР признал сложность истории украинского вопроса

В Пекине понимают озабоченность Москвы в сфере безопасности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что понимает "обоснованные обеспокоенности Москвы в сфере безопасности", передает агентство Bloomberg.

Телеканал Channel News Asia сообщает, что Ван И также заявил главе российского МИД, что Китай "уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, но в то же время признает сложную и особую историю украинского вопроса".

"Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН. Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - заявил российский МИД. отмечается в сообщении.

Накануне представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не поддерживает введение санкций в отношении России в связи с обстановкой вокруг Украины, считает, что только диалог может помочь урегулировать ситуацию.

В четверг утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.

Китай Ван И МИД Сергей Лавров Украина

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