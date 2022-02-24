Вильнюс и Варшава призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Посольство Казахстана предложило согражданам добираться до Львова самостоятельно

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - МИД Литвы и МИД Польши призвали граждан этих стран, находящихся на Украине, незамедлительно ее покинуть.

МИД Литвы рекомендовал покинуть Украины наземным транспортом: "Воздушное пространство Украины закрыто, граждан призывают не приезжать в аэропорты".

Также для граждан Литвы сохраняется рекомендация не выезжать в Белоруссию.

Министерство иностранных дел рекомендует загрузить приложение Keliauk saugiai (Путешествуй безопасно) и получать актуальную консульскую информацию и уведомления от министерства в случае кризиса в иностранном государстве.

"Граждане Польши, которые находятся на Украине, незамедлительно должны покинуть ее территорию", - сообщило МИД Польши в твиттере. Ведомство также рекомендовало согражданам отказаться от любых поездок на Украину.

"В связи с последними событиями в Украине посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию наших граждан", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД Казахстана. Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в посольство Казахстана в Киеве, расположенном по улице Ильенко, дом 26 или по телефонам горячей линии - +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58.

"Наши соотечественники также могут обращаться в офисы почетных консулов Казахстана, расположенных в городах Харьков (консульский округ охватывает Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области), Львов (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольськая, Хмельницькая, Черновецкая и Львовская области), Одесса (Николаевская, Херсонская и Одесская области) и Днепр (Днепропетровская область)", - говорится в заявлении МИД.

Министерство открыло для сограждан горячую линию +7 (7172) 72-06-06.

Позднее посольство сообщило, что рекомендует гражданам наземным транспортом самостоятельно добираться до Львова в связи с закрытием воздушнго пространства.

Авиасообщение Украины с Казахстаном прекращено.

Отмечается, что предварительное место сбора граждан у здания почетного консульства Казахстана в городе Львов по адресу ул. Замкнена 3/1.

"Просим сохранять спокойствие. Посольство будет оказывать максимальное содействие нашим гражданам", - говорится в информации.

Ранее агентству "Интерфакс-Казахстан" в МИД республики сообщили, что "Казахстан рассматривает несколько вариантов эвакуации своих граждан из Украины, не исключает вывоз сограждан наземным транспортом".

На временном консульском учете на Украине состоит 517 граждан Казахстана (сотрудники посольства и члены их семей, студенты, представители бизнеса). На постоянном консульском учете состоит 1113 человек.

В четверг утром президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.