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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Власти Крыма сообщили о разрывах и выстрелах на границе с Украиной

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Крыму на границе с Украиной слышна канонада.

"Все действия, вся операция происходит на территории сопредельного государства. Разрывы и звуки выстрелов слышны на приграничной территории", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине.

Аксенов прибыл к российско-украинской границе на севере полуострова и констатирует большой поток машин, следующих в сторону центральной части региона.

"Сегодня я ехал и вижу, навстречу идет большой поток машин из Армянска и Красноперекопска. По желанию крымчан, кто будет чувствовать себя спокойнее, может выехать вглубь территории, пожалуйста. Но повторю – угрозы жизни и здоровью гражданам нет", - сказал Аксенов журналистам в четверг.

Он уточнил, что находится в Армянске. "В Армянске все спокойно. Понятно, что выполняются действия по поручению президента, идет специальная военная операция. Тем не менее, все находится под контролем", - отметил глава Крыма.

По его словам, "ни один снаряд, ни одна мина, ни одна пуля на территорию Крыма не попала и не попадет". Аксенов также опроверг отключение мобильной связи, о котором пишут в соцсетях.

Говоря о готовности принимать беженцев, он уточнил, что речь идет о всех "с территории сопредельного государства".

В приграничных районах Крыма закрыты школы и детские сады. Готовятся пункты приема беженцев с Украины, первые два появятся в Армянске. По словам Аксенова, у границы слышны выстрелы, но местным жителям ничего не угрожает. Для желающих покинуть эту территорию будут организованы дополнительные автобусные рейсы.

Крым РФ Украина

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