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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

Санкции США призваны замедлить развитие российской экономики

Вашингтон прилагает усилия к тому, чтобы санкции не были направлены на российское население

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты рассчитывают, что введенные против России за военную операцию на Украине санкции будут сдерживать развитие российской экономики, в частности, приведут к оттоку капитала и снижению покупательной способности, заявил журналистам заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

"От санкций в финансовой сфере следует ожидать в ближайшие месяцы нарастающего негативного влияния на ослабление рубля, снижения покупательной способности, сокращения объема инвестиций, а также оттока капитала", - сказал он на брифинге.

Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что Вашингтон прилагает усилия к тому, чтобы санкции не были направлены на российское население, хотя они и приведут к снижению уровня жизни в стране.

Одновременно Сингх сказал, что санкции США рассчитаны таким образом, чтобы не вызвать перебоев с российскими поставками энергоресурсов на мировые рынки и максимально снизить их возможное влияние на экономику США.

Ранее США объявили о санкциях против за военную операцию РФ на Украине. Ограничения затрагивают российские банки (Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и "Открытие"), экспорт в Россию высокотехнологичных товаров (полупроводников, компьютеров, лазеров и сенсоров и др.). Под санкции попадают представители российской элиты, в том числе Байден не исключил введения санкций лично против президента РФ Владимира Путина.

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