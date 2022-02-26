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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

В Донецке сообщили об очередном обстреле города украинской артиллерией

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке сообщают об очередном обстреле города украинской артиллерией, сообщили "Интерфаксу" в представительстве Донецкой народной республике в Совместной центре по контролю и координации (СЦКК).

"В направлении Донецка выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - сказали в представительстве.

Кроме того, ВСУ обстреляли из станковых гранатометов поселок Озеряновка. По нему выпущено 20 гранат.

Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

Обострение ситуации в Донбассе. Хроника

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