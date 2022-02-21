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В Донецке заявили о пострадавшей в результате обстрела ВСУ мирной жительнице

Также в ДНР сообщают о трех новых обстрелах со стороны украинских военных

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала в результате обстрела Донецка, заявили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате артиллерийского обстрела Кировского и Петровского районов г. Донецка, получила легкие ранения мирная жительница", - говорится в сообщении пресс-службы народной милиции ДНР.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляет о трех новых обстрелах со стороны украинских военных.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 19:52 - н.п. Пески - г. Донецк (Донецкий казенный завод химических изделий): выпущено 16 мин калибром 82 мм; 20:50 - н.п. Николаевка - н.п. Докучаевск: выпущено 15 мин калибром 120 мм; 20:42 - н.п. Славное - н.п. Сигнальное: выпущено 10 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении в понедельник.

Заявления об обстрелах поступили на фоне решения президента РФ признать суверенитет самопровозглашенных республик Донбасса - ДНР и ЛНР.

ДНР Донбасс Донецк Украина ВСУ

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