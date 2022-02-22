В Донецке заявили об обстреле пяти населенных пунктов ДНР с начала суток

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - С начала суток 22 февраля зафиксированы обстрелы пяти населенных пунктов на территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ сообщала, что фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

18 февраля руководство ДНР и ЛНР объявило о срочной эвакуации стариков, женщин и детей в Россию. Для мужчин от 18 до 55 лет объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости этих республик и договоры с их руководителями о дружбе и взаимопомощи. Он также потребовал от руководства Украины немедленно прекратить боевые действия.

В ночь на 22 февраля он поручил Минобороны обеспечить силами российских военных поддержание мира на территории ДНР и ЛНР. После этого очевидцы сообщили "Интерфаксу", что видели на территории ДНР две колонны бронетехники, следовавшие на север и запад республики.

Ранним утром во вторник в СЦКК заявили о продолжающихся обстрелах ДНР и ЛНР.