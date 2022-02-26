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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли под свой контроль контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) через линию соприкосновения в Донбассе "Станица Луганская", а также большую часть одноименного посёлка, сообщили в военном ведомстве ЛНР в субботу.

"Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ "Станица Луганская" и почти весь поселок", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии значительно продвинулись вглубь украинской территории.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина Станица Луганская

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