ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли под свой контроль контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) через линию соприкосновения в Донбассе "Станица Луганская", а также большую часть одноименного посёлка, сообщили в военном ведомстве ЛНР в субботу.

"Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ "Станица Луганская" и почти весь поселок", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии значительно продвинулись вглубь украинской территории.