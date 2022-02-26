В ДНР сообщили о 61 обстреле территории украинскими военными за сутки

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Территория ДНР более 60 раз подверглась артиллерийским обстрелам за прошлые сутки, пятеро мирных жителей погибли, еще 13 ранены, сообщило в субботу представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство (ДНР в СЦКК) сообщало о 61 факте ведения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным представительства, за прошедшие сутки погибли пять и ранены 13 мирных жителей.