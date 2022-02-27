Запад намерен лишить ЦБ РФ возможности использовать валютные резервы для поддержки рубля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США и их союзники планируют ввести против ЦБ РФ такие меры, которые не позволят ему использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции, заявил высокопоставленный представитель американской администрации журналистам.

Он отметил на брифинге, что под рестрикции попадут все $630 млрд валютных резервов России, поскольку они "могут быть использованы для продажи и покупки рубля, а это может компенсировать определенную часть введенных нами санкций".

Представитель администрации отметил, что в выходные будет продолжена работа над дополнительными ограничениями в отношении российского Центробанка. По словам чиновника, санкции "наносят удар по десяти важнейшим финансовым организациям России, контролирующим около 80% российских активов".

Он пояснил, что лишение доступа к системе SWIFT подпавших под санкции российских банков осуществляется по той модели, которая ранее применялась в отношении Ирана.

Со своей стороны, японский министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил телеканалу NHK, что в вопросах отключения российских банков от системы SWIFT Япония будет координировать свои действия с западными партнерами, однако "с учетом возможного влияния на рынки".