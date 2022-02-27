CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Исключение России из SWIFT нанесет ущерб не только России, но и крупным экономикам Европы, повлияет на экспортно-импортные операции России и европейских импортеров энергоносителей, предупреждает телеканал CNN, комментируя решение США и ЕС об отключении из платежной системы ряда российских банков.

"Это затруднит международные финансовые операции, а также может стать шоком и для российских компаний, и их иностранных клиентов, особенно покупателей нефти и газа, осуществляющих платежи в долларах США", - отмечает агентство.

В то же время, как сказал журналистам представитель американской администрации, отключение от SWIFT может не коснуться российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Чиновник сказал, что в настоящее время выясняется, какие российские банки задействованы в таких операциях, и "мы освободим эти платежи" от санкций.

При подготовке списка банков, которые будут отключаться от SWIFT, будут отбираться те, через которые платежи, связанные с энергоносителями, не проходят, добавил представитель американской администрации.