SWIFT заявила о готовности к отключению ряда российских банков

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная платежная система SWIFT будет готова исполнить решение США и ЕС об отключении от нее некоторых российских банков в случае получения соответствующего распоряжения, говорится в заявлении системы, сообщил телеканал NBC.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы изучить подробности об организациях, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить юридические инструкции", - говорится в заявлении SWIFT, которое цитирует NBC в воскресенье.

Ранее США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада в совместном заявлении объявили, что они договорились об отключении отдельных российских банков, попавших под западные санкции, от системы SWIFT. В то же время, исключение России из SWIFT нанесет ущерб не только России, но и крупным экономикам Европы, повлияет на экспортно-импортные операции России и европейских импортеров энергоносителей, предупредил телеканал CNN, комментируя решение США и ЕС об отключении из платежной системы ряда российских банков.

"Это затруднит международные финансовые операции, а также может стать шоком и для российских компаний и их иностранных клиентов, особенно покупателей нефти и газа, осуществляющих платежи в долларах США", - отмечает агентство.

Представитель американской администрации сообщил, что отключение от SWIFT может не коснуться российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Он отметил, что при подготовке списка банков, которые будут отключаться от SWIFT, будут отбираться те, через которые платежи, связанные с энергоносителями, не проходят.