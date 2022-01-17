Китай вывел на орбиту Земли экспериментальный спутник

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-13" в рамках своего первого орбитального запуска в этом году, сообщила в понедельник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"17 января в 10:35 по Пекинскому времени (5:35 мск) с центра запусков космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-2D", отправившая космический аппарат "Шиянь-13" на намеченную орбиту. Миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении корпорации.

По данным CASC, "Шиянь-13" предназначен для слежения за космическим пространством и проведением испытаний соответствующих технологий.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.