Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Делегация России останется в Минске и будет ждать до 15:00 подтверждения Украины о готовности принять участие в переговорах в Гомеле, заявил в воскресенье председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Делегация РФ во главе с помощником президента России Владимиром Мединским остается в Минске и готова ждать до 15:00 белорусского времени подтверждения украинской стороны о готовности принять участие в переговорах в Гомеле. Именно Киев выступил их инициатором", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

Слуцкий также заявил, что в РФ надеются, что "заявления Зеленского о желании мира - не пустые слова". "Чем быстрее начнется переговорный процесс, тем больше будет спасено жизней", - написал депутат.

Он подчеркнул, что "в случае очередного отказа и новых отговорок вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины".

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. Он отметил, что Гомель был предложен для переговоров именно украинской стороной.

Между тем, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах с Россией в белорусском Гомеле.