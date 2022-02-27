Адвокат Медведчука объяснил его исчезновение из-под домашнего ареста

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Верховной рады Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угрозы его жизни, заявила через пресс-службу партии его адвокат Лариса Чередниченко. Он остается под домашним арестом, добавила она.

"В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности, - говорится в сообщении. - Еще в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок".

"В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.

Ранее о том, что Медведчук бежал из-под домашнего ареста сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Политик был помещен под домашний арест в октябре 2021 года как подозреваемый по делу о госизмене. Он также обвиняется в причастности к незаконной поставке угля с неконтролируемой Украиной части территории Донбасса. По этому делу также проходит экс-президент страны Петр Порошенко.