Бельгия, Дания и Исландия закроют свое воздушное пространство для самолетов РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Бельгии, Дании и Исландии в воскресенье объявили, что приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиалиний в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех российских авиалиний", - написал в твиттере премьер Бельгии Александр де Кроо.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кодоф со своей стороны заявил в твиттере, что Дания тоже планирует закрыть свое авиапространство для российских самолетов. Он подчеркнул, что в ходе встречи глав МИД Евросоюза позднее в воскресенье Дания призовет к соответствующему запрету в масштабах всего ЕС.

Глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир также сообщила, что Исландия закроет свое воздушное пространство для российских воздушных перевозок.

Кроме того, Германия собирается закрыть свое авиапространство для самолетов РФ, сообщил в воскресенье глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг. Как говорится в твиттере ведомства, Виссинг "выступает за закрытие немецкого воздушного пространства для российской авиации и дал распоряжение, все для этого подготовить".

Ранее в воскресенье глава МИД Ирландии Саймон Ковни заявил, что правительство страны приняло решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов.

В минувшую пятницу аналогичное решение приняла Великобритания. Так, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс объявил, что "никакой российский частный самолет не сможет летать в британском воздушном пространстве или совершать посадки".

Как сообщил накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье проведут встречу в виртуальном формате, на которой собираются принять меры по поддержке Украины и согласовать дальнейшие санкции в отношении России.