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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Бельгия, Дания и Исландия закроют свое воздушное пространство для самолетов РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Бельгии, Дании и Исландии в воскресенье объявили, что приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиалиний в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех российских авиалиний", - написал в твиттере премьер Бельгии Александр де Кроо.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кодоф со своей стороны заявил в твиттере, что Дания тоже планирует закрыть свое авиапространство для российских самолетов. Он подчеркнул, что в ходе встречи глав МИД Евросоюза позднее в воскресенье Дания призовет к соответствующему запрету в масштабах всего ЕС.

Глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир также сообщила, что Исландия закроет свое воздушное пространство для российских воздушных перевозок.

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Кроме того, Германия собирается закрыть свое авиапространство для самолетов РФ, сообщил в воскресенье глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг. Как говорится в твиттере ведомства, Виссинг "выступает за закрытие немецкого воздушного пространства для российской авиации и дал распоряжение, все для этого подготовить".

Ранее в воскресенье глава МИД Ирландии Саймон Ковни заявил, что правительство страны приняло решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов.

В минувшую пятницу аналогичное решение приняла Великобритания. Так, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс объявил, что "никакой российский частный самолет не сможет летать в британском воздушном пространстве или совершать посадки".

Как сообщил накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье проведут встречу в виртуальном формате, на которой собираются принять меры по поддержке Украины и согласовать дальнейшие санкции в отношении России.

Бельгия Дания Исландия Германия

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