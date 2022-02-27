СМИ узнали о решении Италии и Нидерландов закрыть авиапространство для РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Италия и Нидерланды вслед за рядом других европейских стран объявили о решении закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщили западные СМИ.

"Италия закрывает воздушное пространство для России", - приводят они слова представителя итальянского правительства.

По данным СМИ, в свою очередь министр по вопросам инфраструктуры Нидерландов Марк Харберс объявил, что Нидерланды закроют небо для самолетов РФ позднее в воскресенье.

"Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть свое авиапространство для российских воздушных судов", - сказал он.

Ранее власти Бельгии, Дании, Исландии, Ирландии и Швеции объявили, что приняли решение закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиалиний в связи с ситуацией вокруг Украины. Германия также закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов.

В минувшую пятницу аналогичное решение приняла Великобритания.