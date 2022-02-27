Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В Белом доме заявили, что НАТО и Украина не угрожали России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Преcc-cекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что НАТО и Украина не несут угрозу для России.

"Никоим образом Россия не находилась под угрозой от НАТО, не находилась под угрозой от Украины", - сказала онa ABC News.

Так она прокомментировала приказ президента Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в ответ на угрожающие заявления представителей стран НАТО.

Также Псаки заявила о готовности США направить больше гуманитарной, экономической и военной помощи Украине.

На вопрос о готовности США ввести санкции против энергетического сектора России, Псаки ответила, что все подобные варианты действий "стоят на повестке дня".

Путин назвал экономические санкции против России незаконными.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала продолжением эскалации решение Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Ранее Путин объяснил угрозой для России начало военной операции на Украине. По его словам, Украина могла стать территорией, откуда России будут угрожать силы НАТО.

С ноября 2021 года президент требует, чтобы США и НАТО дали России юридические гарантии безопасности в Европе.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

12
Последствия взрыва в КиевеВ метро КиеваПробки на дорогах КиеваЖители Киева на железнодорожном вокзалеОчередь в магазин за водойМестные жители следят за новостями в бомбоубежищеОчередь к банкоматам на одной из улиц городаКиевляне укрываются в метроПробки на выезде из КиеваОчередь к автозаправочной станцииОчередь к автобусам
Последствия взрыва в Киеве
Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Джен Псаки США Белый дом Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Евросоюз полностью закроет свое небо для российских самолетов

Зеленский сообщил об обещании Лукашенко не посылать войска на Украину

Члены делегаций РФ и Украины начали прибывать к месту проведения переговоров

Военная операция на Украине

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о применении армией Украины фосфорных боеприпасов

Военная операция на Украине

Украина попросила изменить место переговоров на приграничную территорию

Украина попросила изменить место переговоров на приграничную территорию
Военная операция на Украине

Российская и украинская делегации выехали в Гомель на переговоры

Военная операция на Украине

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Лукашенко

Украина закроет с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией

Украина закроет с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией
Военная операция на Украине

Генпрокуратура пояснила, какая помощь Украине будет расцениваться как измена Родине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код