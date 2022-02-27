В Белом доме заявили, что НАТО и Украина не угрожали России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Преcc-cекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что НАТО и Украина не несут угрозу для России.

"Никоим образом Россия не находилась под угрозой от НАТО, не находилась под угрозой от Украины", - сказала онa ABC News.

Так она прокомментировала приказ президента Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в ответ на угрожающие заявления представителей стран НАТО.

Также Псаки заявила о готовности США направить больше гуманитарной, экономической и военной помощи Украине.

На вопрос о готовности США ввести санкции против энергетического сектора России, Псаки ответила, что все подобные варианты действий "стоят на повестке дня".

Путин назвал экономические санкции против России незаконными.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала продолжением эскалации решение Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Ранее Путин объяснил угрозой для России начало военной операции на Украине. По его словам, Украина могла стать территорией, откуда России будут угрожать силы НАТО.

С ноября 2021 года президент требует, чтобы США и НАТО дали России юридические гарантии безопасности в Европе.