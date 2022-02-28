США приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала готовность Украины к переговорам с Россией.

"Они (украинцы - ИФ) также сохраняют мужество, которое требуется, чтобы сесть и поговорить. Мы приветствуем их продолжающуюся готовность принять участие в мирных переговорах", - заявила Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН.

Она также высказалась о распоряжении президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

"Мы призываем Россию снизить градус этой опасной риторики о ядерном оружии", - заявила постпред. Томас-Гринфилд заверила, что НАТО не представляет угрозу для России и по-прежнему не планирует направлять войска на Украину.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине.