Небензя назвал" фейками и враньем" данные о бомбежках больниц и школ на Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Все утверждения о бомбежках российскими военными больниц и школ на Украине - это фейк и вранье, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине. И сегодня, на этом заседании мы вновь слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ", - заявил он на заседании СБ ООН.

Небензя утверждает, что российская армия "не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты", а на самом деле угрозу украинцам "представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины, прикрывающиеся ими как живым щитом".

"Есть множество свидетельств, распространяемых простыми украинцами, о том, что националисты, невзирая на их протесты, размещают тяжелую технику, системы залпового огня в жилых кварталах. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение", - сказал российский постпред, добавив, что такую же тактику "применяют террористы ИГИЛ (запрещено в РФ - ИФ)".

Также Небензя прокомментировал принятую Советом безопасности резолюцию о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ситуации вокруг Украины. Он назвал ее попыткой обойти позицию России, противоречащей уставу организации.

"Российская Федерация проголосовала против представленного проекта в связи с тем, что его авторы предлагают расписаться в том, что Совет безопасности не способен реализовать свою основную ответственность по поддержанию международного мира и безопасности", - сказал Небензя в Совете безопасности ООН.

Он подчеркнул, что Россия "не увидела даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете", и два дня назад уже заблокировала проект резолюции "именно по той причине, что он был однобоким и несбаланисированным".

Он напомнил, что ООН и Совбез были созданы "в послевоенный период с целью избежать ужасов войны, для этого мировые державы согласились договариваться между собой, в идеале находить консенсус, и в любом случае не пытаться навязывать свое решение друг другу, игнорировать кого-либо из членов пятерки".

"Именно поэтому в Совете предусмотрено право блокировать решения для постоянных членов. Это не привилегия, а инструмент обеспечения столь необходимого баланса интересов, а через него и глобальной стабильности. Попытка обойти позицию России, проигнорировать ее, противоречит самой основе Устава ООН", - сказал Небензя.

Ранее члены Совбеза ООН проголосовали в поддержку резолюции о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ситуации на Украине.