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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Члены Совбеза ООН проголосовали в поддержку резолюции о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ситуации на Украине.

Резолюцию поддержали 11 стран, три страны воздержались, против проголосовала только Россия.

Таким образом, члены СБ ООН приняли резолюцию Генассамблеи 377, предусматривающую передачу в ГА ООН вопросов, которые не могут рассмотреть в Совбезе "из-за разногласий постоянных членов". Для применения такой резолюции необходимо девять голосов из 15. Кроме того, к такой процедуре неприменимо право вето.

Как сообщали ранее западные СМИ со ссылкой на дипломатов, сессия ГА ООН может пройти в понедельник. По ее итогам может быть принята резолюция.

Накануне, США и Албания выступили с инициативой созыва очередного заседания СБ ООН по украинской проблеме, целью которого стало проведение процедурного голосования для принятия соответствующей резолюции. Просьба о проведении воскресной сессии по Украине поступила после того, как Россия наложила вето в пятницу на проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей ее военную операцию на Украине.

Тогда в поддержку проекта голосовали 11 стран, включая США и Францию. Три страны, в том числе Китай и Индия, воздержались. Россия, обладающая правом вето, проголосовала против.

Проект резолюции подготовили США и ряд других страны. Он осуждает "агрессию России против Украины", требует вывода сил РФ из Украины и отмены признания независимости республик Донбасса. В нем подтверждается приверженность Совбеза ООН "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ".

Россия имеет право вето в Совбезе ООН наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине.

Россия Украина ООН

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