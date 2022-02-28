Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Председатель Еврокомиссии поддержала российско-украинские переговоры

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в пользу проведения российско-украинских переговоров для прекращения боевых действий на территории Украины.

"В целом, всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать", - заявила она в интервью Euronews.

Чиновник подчеркнула: "Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры, чтобы условия были приемлемыми для неё".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что переговоры России и Украины пройдут в Гомельской области Белоруссии.

В телеграм-канале офиса президента Украины сообщалось, что переговоры двух стран состоятся на белорусско-украинской границе в районе реки Припять.

Кроме того, близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого" писал: "Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять".

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Еврокомиссия Россия Украина Урсула фон дер Ляйен

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина
Военная операция на Украине

Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о возможных санкциях ЕС против Усманова, Фридмана, Авена и Пескова

Военная операция на Украине

СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Военная операция на Украине

Евросоюз будет поставлять оружие Украине

Военная операция на Украине

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Евросоюз запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы

Российские военные уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины

Военная операция на Украине

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код