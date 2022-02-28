Председатель Еврокомиссии поддержала российско-украинские переговоры

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в пользу проведения российско-украинских переговоров для прекращения боевых действий на территории Украины.

"В целом, всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать", - заявила она в интервью Euronews.

Чиновник подчеркнула: "Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры, чтобы условия были приемлемыми для неё".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что переговоры России и Украины пройдут в Гомельской области Белоруссии.

В телеграм-канале офиса президента Украины сообщалось, что переговоры двух стран состоятся на белорусско-украинской границе в районе реки Припять.

Кроме того, близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого" писал: "Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять".