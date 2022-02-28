Джонсон пообещал приложить все усилия для поставки оборонительной помощи Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все от него зависящее, чтобы военная помощь Запада достигла Украины, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер-министр заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из Великобритании и от ее союзников на Украину", - говорится в сообщении.

Джонсон также "высоко оценил мужество украинского народа (...) и лидерство президента Зеленского" в нынешней ситуации.

"Лидеры договорились продолжать поддерживать тесный контакт, и премьер-министр подтвердил твердую поддержку Великобританией суверенитета Украины", - подчеркнул офис британского премьера.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине.