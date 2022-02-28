Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

Джонсон пообещал приложить все усилия для поставки оборонительной помощи Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все от него зависящее, чтобы военная помощь Запада достигла Украины, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер-министр заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из Великобритании и от ее союзников на Украину", - говорится в сообщении.

Джонсон также "высоко оценил мужество украинского народа (...) и лидерство президента Зеленского" в нынешней ситуации.

"Лидеры договорились продолжать поддерживать тесный контакт, и премьер-министр подтвердил твердую поддержку Великобританией суверенитета Украины", - подчеркнул офис британского премьера.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Украина Россия Борис Джонсон Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Военная операция на Украине

Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о возможных санкциях ЕС против Усманова, Фридмана, Авена и Пескова

Военная операция на Украине

СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Военная операция на Украине

Евросоюз будет поставлять оружие Украине

Военная операция на Украине

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Евросоюз запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы

Российские военные уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины

Военная операция на Украине

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код